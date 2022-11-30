«Водоканал» опубликовал тарифы на воду с 1 декабря 2022 года в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

С 1 декабря 2022 года тарифы на холодную воду и водоотведение изменятся в Хабаровском крае. Постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края установлена новая стоимость за кубометр. В «Водоканале» опубликовали новые тарифы на воду в Хабаровском крае с 1 декабря 2022 года:

- питьевая вода без НДС - 41,77 рубля, с НДС - 50,12;

- техническая вода без НДС - 5,51;

- водоотведение без НДС - 33,58, с НДС - 40,30 рубля.

Подвоз воды с 1 декабря этого года обойдется жителям региона в 645,9 рубля.

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