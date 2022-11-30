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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:23

Проезд в автобусах Хабаровска подорожает в декабре

Цена изменится на двух маршрутах
Александра ЯВИЩЕНКО
Проезд в автобусах Хабаровска подорожает в декабре

Проезд в автобусах Хабаровска подорожает в декабре

Фото: Администрация Хабаровска

В декабре на двух маршрутах повысится стоимость проезда. Уведомления об изменении цены перевозчики направили в мэрию города.

С 15 декабря вырастет плата в автобусах №№ 26 и 83 перевозчика ООО «Дальневосточная автотехническая экспертиза». Билеты будут стоить 40 рублей. А с 24 декабря на маршруте №26 также поднимет стоимость проезда ИП Гаврилова В. В. Предприниматель повысит цену до 40 рублей, чтобы поднять ее до уровня, установленного конкурентом.

Уведомления об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам приняли в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.

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