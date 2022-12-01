Пассажиры «Хабаровских авиалиний» будут летать с 50-процентной скидкой Фото: ХабАвиа

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» запустила продажу билетов на следующий год. Как сообщили в компании, пассажиры смогут пользоваться скидкой 50 процентов в течение всего года. В настоящее время продаются билеты на перелеты до конца зимы.

- Пенсионеры и молодежь получили возможность летать за половину стоимости с 1 января по 31 декабря, а не с мая по сентябрь включительно, как это было до 2023 года, - рассказали в «ХабАвиа».

К льготным категориям граждан относят молодежь от 12 до 23 лет, женщин в возрасте от 55 лет, мужчин старше 60, инвалидов первой группы, детей-инвалидов с сопровождением, а также инвалидов с детства первой и второй групп.

За пять месяцев прошлого года льготу использовали уже порядка 1,3 тысячи человек, а в этом году цифра выросла уже до двух тысяч. Показатель вырос на 53 процента. Чаще люди летали в отпуска в теплые месяцы. Однако было решено не ограничивать льготу на определенные месяцы, поездки некоторым требуются и в другое время.

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