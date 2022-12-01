«Наша задача - вовремя убрать снег»: мэр проверил, как в Хабаровске чистят улицы
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проехал по городу и проверил, как идет уборка снега и ликвидация последствий циклона. Как отметил глава города, задача дорожных служб - вовремя все убирать. Во время инспектирования он дал поручения профильным структурам по дальнейшей работе.
- За три дня выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Наша задача - вовремя убрать снег, чтобы не было перебоев в работе общественного транспорта. В целом дорожные службы справляются. По некоторым улицам есть замечания, - сказал Кравчук.
Помимо дорожников Сергей Кравчук обратился и к автолюбителям. Он призвал не бросать машины на проезжей части, так как это серьезно усложняет процесс расчистки.
Кроме основных магистралей, Кравчук заглянул и во дворы. Некоторым управляющим компаниям были сделаны замечания.
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