«Наша задача - вовремя убрать снег»: мэр проверил, как в Хабаровске чистят улицы Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проехал по городу и проверил, как идет уборка снега и ликвидация последствий циклона. Как отметил глава города, задача дорожных служб - вовремя все убирать. Во время инспектирования он дал поручения профильным структурам по дальнейшей работе.

- За три дня выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Наша задача - вовремя убрать снег, чтобы не было перебоев в работе общественного транспорта. В целом дорожные службы справляются. По некоторым улицам есть замечания, - сказал Кравчук.

Помимо дорожников Сергей Кравчук обратился и к автолюбителям. Он призвал не бросать машины на проезжей части, так как это серьезно усложняет процесс расчистки.

Кроме основных магистралей, Кравчук заглянул и во дворы. Некоторым управляющим компаниям были сделаны замечания.

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