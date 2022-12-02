Мэрия Хабаровска помогает воинским частям
Фото: Администрация Хабаровска
Администрация Хабаровска поддерживает восемь воинских частей. На помощь бойцам направляют машины и спецтехнику, оборудование, дроны.
- Город заключил 14 муниципальных контрактов. 10 из них уже исполнены. На этапе согласования еще семь контрактов, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Накануне городские власти подписали договор о поставке квадроциклов в воинские части. Немногим ранее Хабаровск передал три «УАЗа» и два топливозаправщика, четыре квадрокоптера, несколько бензопил, тепловизоры и другое оборудование, которое закупается за средства, собранные Фондом ветеранов. А местные предприниматели отправили пассажирский автобус в зону проведения СВО.
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