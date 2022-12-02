Новая снегоуборочная техника пополнила хабаровский автопарк Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский автопарк спецтехники пополнился двумя самосвалами, тремя грейдерами и двумя погрузчиками. Новые машины презентовали мэру города Сергею Кравчуку.

- Это техника совместного производства России и Беларуси. С ремонтом и комплектующими проблем не возникнет. Стоимость этих машин составила 70 миллионов рублей. МУПы города «Южное», «Север» и «Восток» распределят технику между собой, - сказал Сергей Кравчук.

Также в Хабаровске ожидают поставку еще одного самосвала «КАМАЗ», экскаватора и другую спецтехнику, которая упростит вывоз не только снега, но и мусора. Совсем скоро новые машины выйдут на уборку улиц города.

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