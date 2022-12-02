Часть улицы Вагонной перекроют на две недели в Комсомольске Фото: Администрация Хабаровска

С 5 по 20 декабря часть улицы Вагонной перекроют для движения транспорта. Проезд ограничат по четной стороне вдоль ограждения территории ТЭЦ-1.

- Здесь будут готовить территорию к техническому перевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольской ТЭЦ-1. На обочине срубят деревья, - рассказали в администрации Комсомольска.

Подрядчик, который приступил к работам, возместит ущерб за срубленные растения в бюджет города. Сумма будет рассчитана в соответствии со стоимостью работ по восстановлению растительности.

Водителей просят быть внимательными при движении по суженной дороге и соблюдать ПДД.

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