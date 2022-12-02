Семья из Хабаровского края стала лучшей в пчеловодстве по России Фото: телеграм канал Павла Старожука

Семья пчеловодов из района имени Лазо Хабаровского края стала лучшей в своем деле в России. Как сообщил Павел Сторожук, министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, он уже вручил семье почетные диплом и награду.

- Лучшая семья пчеловодов живет у нас, в Хабаровском крае! Семья Алавердовых из села Бичевая района имени Лазо стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая семья пчеловодов России 2022», его организует Общероссийская общественная организация «Промышленные пчеловоды России», - написал Старожук.

Пчеловоды производят не только классический мед, но также и другие виды товаров с пчелопродукцией, например, с трутневым гомогенатом, пергой, огневкой, аралией и матчей. В этом году они выиграли грант на закупку пчеломаток, а также на приобретение необходимых помещений для производства, стройматериалов и оборудования для производства меда.

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