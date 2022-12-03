Капот всмятку: легковушка на высокой скорости протаранила столб в Комсомольске

Легковой автомобиль снес столб в Комсомольске-на-Амуре 3 декабря Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Авария произошла 3 декабря на улице Лесной в Комсомольске-на-Амуре. Недалеко отперекреска с улицей 9-го Января водитель «Тойоты Короны» потерял управление и машина на высокой скорости вылетела с дороги. Остановил ее столб, но армированная бетонная преграда не выдержала удара и рухнула на проезжую часть.

Капот машины от удара смялся гармошкой. Водитель получил травмы, но обошлось без поездки в больницу. Медики «скорой» осмотрели его на месте и оказали помощь.

Как пишут местные новостные паблики, проезд со стороны «нового Ленина» сейчас затруднен. Одна полоса по Лесной полностью перекрыта лежащим на дороге столбом. Часть второй полосы также загромождена.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

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