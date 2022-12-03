В Хабаровском крае продают опасные препараты для животных

Животных травят опасными препаратами в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали об опасных препаратах, которые попали на прилавки ветеринарных аптек. Лекарства не соответствуют нормам и могут угрожать жизни животных. В ведомстве назвали список средств, которые нельзя давать животным:

- Гранулят «Тетрамизол 10%» (серия: 010421, срок годности 05.2024) производства «Рубикон» (Беларусь);

- «Окситетрациклин 200» (серия Р-008, срок годности 04.2024) производства Industrial Veterinaria, S.A. INVESA (Испания);

- «Супервитасол» (серия SU-36012001, срок годности 09.2023) производства Laboratorio Centrovet Ltda. (Чили);

- «Пульмосол» (серия: 211220, срок годности 12.2023) производства «НПФ ВИК» (Белгородская область);

- «Чиктоник» (серия R-011, срок годности 01.2024) производства Industrial Veterinaria S.A. INVESA (Испания);

- «Кепроцерил WSP» (серия 2149006, срок годности 01.2024) производства Kepro B.V. (Нидерланды);

- «Мультивит+минералы (Se)» (серия 230621, срок годности 06.2023) производства ImmCont GmbH (Германия);

- «Окситетрациклина гидроклорид для инъекций» (серия 01 0321, срок годности 03.2024) производства «БиоФармГарант» (Владимирская область);

- «Юберин» (серия 5740921, срок годности 09.2023) производства «Белэкотехника» (Республика Беларусь);

- «Вир-101 ИЛТ» (серия 736265, срок годности 03.2023) производства BIOVAC LTD (Израиль).

Эти препараты должны быть сняты с продажи. В случае выявления перечисленных средств в ветаптеках жителей Хабаровского края просят сообщить в краевое управление Россельхознадзора по номеру +7 (4212) 35-87-63.

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