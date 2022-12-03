Барак на улице Истомина загорелся в Хабаровске
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
3 декабря около 18:00 в Хабаровске произошел пожар в доме №94 на Истомина. На место приехали спасатели, жильцов барака выводят на улицу. По предварительной информации, пострадали три человека, их на машине «скорой» увезли в больницу.
- Сейчас решается вопрос о помощи пострадавшим и расселении жителей дома, этот процесс под нашим контролем, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.
На месте работают 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Создано четыре звена газодымозащитной службы. Из квартир дома во избежание взрыва вынесено четыре газовых баллона.
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