Барак на улице Истомина загорелся в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

3 декабря около 18:00 в Хабаровске произошел пожар в доме №94 на Истомина. На место приехали спасатели, жильцов барака выводят на улицу. По предварительной информации, пострадали три человека, их на машине «скорой» увезли в больницу.

- Сейчас решается вопрос о помощи пострадавшим и расселении жителей дома, этот процесс под нашим контролем, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.

На месте работают 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Создано четыре звена газодымозащитной службы. Из квартир дома во избежание взрыва вынесено четыре газовых баллона.

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