Житель Магаданской области ответит за незаконный вылов лосося Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За незаконный вылов лососевых рыб ответит в суде житель Магаданской области. Мужчина попался с тремя рыбинами: кижучем и кетой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Задержали магаданца на реке Гижига в сентябре 2022 года.

— Вылов производился в запрещенным орудием лова и в период нереста. Ущерб государству от незаконно добытых водных биоресурсов составил более 46 тысяч рублей, который возмещен обвиняемым в ходе следствия, — рассказали в ведомстве.

Браконьеру грозит до двух лет колонии.

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