Житель Магаданской области ответит за незаконный вылов лосося
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
За незаконный вылов лососевых рыб ответит в суде житель Магаданской области. Мужчина попался с тремя рыбинами: кижучем и кетой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Задержали магаданца на реке Гижига в сентябре 2022 года.
— Вылов производился в запрещенным орудием лова и в период нереста. Ущерб государству от незаконно добытых водных биоресурсов составил более 46 тысяч рублей, который возмещен обвиняемым в ходе следствия, — рассказали в ведомстве.
Браконьеру грозит до двух лет колонии.
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