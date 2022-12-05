Рейсы из Хабаровска перенесли по решению авиакомпаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске задержали несколько рейсов. Аэропорт города работает в штатном режиме, погода устойчивая, и климатические факторы не влияют на вылет самолетов.

- В связи с поздним прибытием воздушного судна рейс Хабаровск - Екатеринбург - Санкт-Петербург перенесли, на данный момент самолет готовится к взлету, - сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Также по решению авиакомпаний перенесено время вылета еще двух рейсов. R3499 из Хабаровска в Южно-Сахалинск вылетит 6 декабря в 6:30. Еще один R3499 Хабаровск - Благовещенск отправится 6 декабря в 14:50.

Сегодня в Хабаровске благоприятная погода для перелетов. Ветер юго-западный достигает 8-10 метров в секунду. Порывы не превышают 16 метров в секунду. Температура днем опустится до -18 градусов, ночью до -23 градусов.

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