Хабаровчане собирают гуманитарную помощь для участников СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Неравнодушные жители Хабаровска продолжают собирать посылки с гуманитарной помощью в зону проведения СВО. В детско-юношеском центре города «Восхождение» прошла акция по сбору посылок для военнослужащих и мобилизованных граждан.
В мероприятии участвовали волонтеры, а также коллективы и работники различных организаций. Акцию назвали «С теплотой из Хабаровска».
- Воспитанники центра подготовили и праздничные открытки к Новому году. В них они написали теплые слова поддержки. Кроме того, ребята поздравили военнослужащих с наступающими праздниками и положили небольшие подарки, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Коробки с консервами, сладостями, чаем и кофе, а также теплыми носками и нижним бельем доставили в пункт приема гуманитарной помощи. Туда же вложили открытки от детей. Все мероприятие прошло в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.
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