План по подготовке Хабаровска к Новому году выполнен на 50 процентов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске украшают город к новогодним праздникам. План работ уже выполнили на 50 процентов. На данный момент установлено уже 2547 единиц праздничного оформления.

В парке «Динамо» монтируют новое световое оборудование. Сейчас уже установлены каркас елки, иллюминация и надпись «С Новым Годом!».

- Центральный район выполнил план по новогоднему оформлению на 56 процентов, Кировский - на 53, Железнодорожный - на 43, Индустриальный - на 39, Краснофлотский - на 35 процентов, - рассказала Ольга Мильчакова, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

До 12 декабря планируют закончить оформление витрин и торговых залов в магазинах и кафе, а также украсить фасады зданий, жилых домов, прилегающих территорий, разместить новогодние и рождественские баннеры. Вскоре также установят ледовые фигуры возле детсадов, школ и спортивных учреждений. Всего в городе обустроят 12 новогодних городков - по одному на каждый район Хабаровска.

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