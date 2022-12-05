Загрызли лошадь и двух собак: амурские тигры кошмарят села в Хабаровском крае

За прошедшую неделю хищники пять раз заглядывали к людям Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Амурские тигры в Хабаровском крае совершают набеги на села. За прошедшую неделю хищники пять раз заглядывали к людям. В некоторых случаях есть жертвы среди домашних животных.

Массовый выход тигров к людям начался 25 ноября. «Первой ласточкой» стал хищник, который заглянул в село Лермонтовка. Через три дня полосатые объявились в Корфовском и Сите, где задавили по собаке.

Один из хищников забрался на территорию фермерского хозяйства Кофон под Хабаровском. Здесь тигр загрыз лошадь. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства краевого правительства. 29 ноября зверь прошел по селу Арсеньево.

Что толкает тигров выходить к людям - пока непонятно. Возможно, хищников привлекает доступность добычи. Например, в Кофоне территория хозяйства огорожена лишь проволокой. Все случаи изучают специалисты.

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