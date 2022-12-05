Загрызли лошадь и двух собак: амурские тигры кошмарят села в Хабаровском крае

За прошедшую неделю хищники пять раз заглядывали к людям
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Амурские тигры в Хабаровском крае совершают набеги на села. За прошедшую неделю хищники пять раз заглядывали к людям. В некоторых случаях есть жертвы среди домашних животных.
Массовый выход тигров к людям начался 25 ноября. «Первой ласточкой» стал хищник, который заглянул в село Лермонтовка. Через три дня полосатые объявились в Корфовском и Сите, где задавили по собаке.
Один из хищников забрался на территорию фермерского хозяйства Кофон под Хабаровском. Здесь тигр загрыз лошадь. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства краевого правительства. 29 ноября зверь прошел по селу Арсеньево.
Что толкает тигров выходить к людям - пока непонятно. Возможно, хищников привлекает доступность добычи. Например, в Кофоне территория хозяйства огорожена лишь проволокой. Все случаи изучают специалисты.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru