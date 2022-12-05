Жители Хабаровского края проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны

Тест состоял из 40 вопросов о героях войны и важнейших событиях Фото: Законодательная дума Хабаровского края

2 декабря Хабаровский край присоединился к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в рамках международного проекта «Большая история». 130 площадок на территории Хабаровского края приняли всех желающих проверить свои знания по событиям важнейшего периода в жизни страны.

Традиционным координатором акции в регионе остается Молодежная общественная палата при Законодательной думе Хабаровского края. В качестве основной площадки в этом году выступил хабаровский «Центр патриотического воспитания», где, помимо школьников и студентов, ответить на вопросы собрались также члены Молодежной общественной палаты и депутаты краевого парламента.

Мероприятие стартовало с экскурсии по залу центра, в ходе которой сотрудник Алексей Малов в течение часа рассказывал об истории Хабаровска в годы войны. Далее участники перешли к официальной части, включающей сам тест, которая началась с приветственных слов первых лиц Законодательной думы.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- История страны связана с войнами, когда мы защищались. Величайшим подвигом нашего народа является победа в Великой Отечественной войне. Мы воспитывались на безграничном уважении к героям войны, истинном чувстве принадлежности к своей Родине. Прохождение этого теста - это обращение к памяти, возможность пропустить через себя верность Отчизне, гордость за ее историю, ощущение величия народа, которому принадлежишь, - обратилась к собравшимся председатель краевого парламента Ирина Зикунова.

Получив бланки, тестируемые увидели перед собой 40 вопросов разной степени сложности, касающиеся не только знаменательных дат, но и требующие более глубоких знаний о видах оружия или выдающихся разведчиках.

Учитель истории гимназии №3 Татьяна Волгарева, чьи ученики принимали участие в акции, несмотря на сложность вопросов, выразила уверенность в своих ребятах.

- Какие-то вопросы мы проходили в рамках школьной программы, а какие-то рассматривались на дополнительных занятиях или освещались во время творческих проектов. Ребята должны знать историю своей страны, так как эти знания могут помочь и в дальнейшей жизни. Это формирует их мировоззрение, жизненные установки, дает возможность учиться на ошибках, - отметила Татьяна Волгарева.

Тем, кому вопросы могли показаться слишком простыми, был предложен другой бланк с вопросами «профильного уровня», но решились на это испытание не многие. После того как закончилось время, отведенное для ответов на вопросы, председатель Молодежной общественной палаты Вениамин Стельмах озвучил правильные ответы теста, чтобы все могли сразу оценить свои результаты. Стоит отметить, что некоторые ответы вызвали дискуссию среди участников и еще раз укрепили мнение о том, что необходимо больше времени уделять изучению истории.

- Верно ответила больше чем на половину вопросов, но многое надо подтянуть. Это еще раз подталкивает изучать свою историю, знакомиться с документами и историями о подвигах героев, - подвела для себя итоги акции Наталья Покорная, член Молодежной общественной палаты.