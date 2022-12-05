Спортсмены из Хабаровского края получили медали Всероссийских соревнований Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены из Хабаровского края стали призерами всероссийских соревнований, которые прошли на выходных, 3 и 4 декабря. Сборная региона получила медали за лыжные гонки, прыжки на батутах и гиревой спорт.

Алексей Давыденко стал серебряным призером соревнований по гиревому спорту «Кубок губернатора Калужской области». Тимур Германенко завоевал третье место по прыжкам на батуте «Памяти заслуженного тренера СССР В. Д. Поклонского». Он получил награду в категории юниоров от 15 до 16 лет. Такой результат он показал в прыжках на двойном минитрампе.

- Дмитрий Пузанов принес еще одну бронзу команде. Он победил в спринте свободным стилем в лыжном спорте среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет. Состязания прошли в Сыктывкаре, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Участница из Хабаровского края Юлия Нагай также получила бронзу в чемпионате по дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха в Каспийске. Она победила соперниц в весовой категории до 78 килограммов.

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