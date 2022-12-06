В Хабаровском крае продолжат поддерживать предпринимателей и самозанятых

«Бизнес нужно продолжать поддерживать»: Михаил Дегтярев поднял вопросы развития предпринимательства в крае Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на очередном заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики поднял вопрос стимулирования предпринимательства. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в этот раз в фокусе также оказался вопрос мобилизации трудовых ресурсов и поддержки самозанятых и субъектов МСП.

Спикеры заседания отметили устойчивый экономический рост в крае. Индекс промышленного производства составляет 100 процентов. Динамика отмечается в судостроительной отрасли, деревообработке, добыче руд, рыбопереработке и энергетике. Хороший рост выявлен и на транспортно-логистическом комплексе. В субъектах МСП в крае заняты 226 тысяч человек, еще около 42 тысяч - самозанятые. Цифры выросли с прошлого года за счет мер поддержки.

- Мораторий на проверки сохраняется! Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей. Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать, - сказал Дегтярев.

Поддержка предпринимательства положительно сказывается на рынке труда. Уровень безработицы в крае низкий и продолжает падать. При этом вакансий становится все больше. Глава региона поручил проработать вопрос дефицита кадров в крае.

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