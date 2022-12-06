В Хабаровском крае продолжат поддерживать предпринимателей и самозанятых

«Бизнес нужно продолжать поддерживать»: Михаил Дегтярев поднял вопросы развития предпринимательства в крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на очередном заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики поднял вопрос стимулирования предпринимательства. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в этот раз в фокусе также оказался вопрос мобилизации трудовых ресурсов и поддержки самозанятых и субъектов МСП.
Спикеры заседания отметили устойчивый экономический рост в крае. Индекс промышленного производства составляет 100 процентов. Динамика отмечается в судостроительной отрасли, деревообработке, добыче руд, рыбопереработке и энергетике. Хороший рост выявлен и на транспортно-логистическом комплексе. В субъектах МСП в крае заняты 226 тысяч человек, еще около 42 тысяч - самозанятые. Цифры выросли с прошлого года за счет мер поддержки.
- Мораторий на проверки сохраняется! Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей. Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать, - сказал Дегтярев.
Поддержка предпринимательства положительно сказывается на рынке труда. Уровень безработицы в крае низкий и продолжает падать. При этом вакансий становится все больше. Глава региона поручил проработать вопрос дефицита кадров в крае.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru