Обновленную детскую поликлинику открыли в районе имени Лазо Хабаровского края

На ремонт потратили один миллион рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В районе имени Лазо проведен ремонт детской поликлиники. Маленькие пациенты теперь могут получать помощь в обновленном уютном помещении. Также в рамках национального проекта «Здравоохранение» был установлен новый УЗИ-аппарат, рентген-аппарат и ряд оборудования, необходимый для экстренного оказания помощи.

Кроме того, программа «Земский доктор» позволила привлечь высококвалифицированные кадры. Укомплектованность поликлиники составляет 80 процентов. В минздраве Хабаровского края отметили, что готовы и дальше обеспечивать районные больницы кадрами. Для сокращения дефицита медработников в 2022 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлечено 63 специалиста.

- Раньше в этом здании располагался центр занятости населения. Мы провели косметический ремонт, обновили двери, окна, сделали детскую комнату ожидания. В здании геотермальная система отопления, что очень энергоэффективно. В ближайших планах переместить кабинет детского стоматолога в обновленную поликлинику, - рассказал Илья Арония, главный врач районной больницы имени Лазо.

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