В Хабаровске прошел XI съезд Совета муниципальных образований Хабаровского края

Мэра Хабаровска переизбрали председателем Совета муниципальных образований Хабаровского края
Фото: Администрация Хабаровска
Совет муниципальных образований Хабаровского края работает уже на протяжении 16 лет. В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из всех районов.
Члены совета ведут работают над развитием важных направлений в сфере местного самоуправления. Организация целеустремленно продвигает проект территориальных общественных самоуправлений. На данный момент в регионе функционируют более одной тысячи ТОСов.
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска заявил, что работа на укрепление взаимодействия правительства Хабаровского края и местных органов самоуправления, начиная от сельских поселений и заканчивая районными и городскими, будет совершенствоваться и работать на человека.
Отличившимся представителям Совета муниципальных образований Хабаровского края были вручены ценные награды губернатора региона и общероссийских организаций местного самоуправления. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук удостоился медали за развитие местного самоуправления.
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