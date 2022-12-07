В Хабаровске прошел XI съезд Совета муниципальных образований Хабаровского края

Мэра Хабаровска переизбрали председателем Совета муниципальных образований Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

Совет муниципальных образований Хабаровского края работает уже на протяжении 16 лет. В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из всех районов.

Члены совета ведут работают над развитием важных направлений в сфере местного самоуправления. Организация целеустремленно продвигает проект территориальных общественных самоуправлений. На данный момент в регионе функционируют более одной тысячи ТОСов.

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска заявил, что работа на укрепление взаимодействия правительства Хабаровского края и местных органов самоуправления, начиная от сельских поселений и заканчивая районными и городскими, будет совершенствоваться и работать на человека.

Отличившимся представителям Совета муниципальных образований Хабаровского края были вручены ценные награды губернатора региона и общероссийских организаций местного самоуправления. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук удостоился медали за развитие местного самоуправления.

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