«Аэрофлот» с 21 декабря увеличит количество рейсов в Москву из Хабаровска перед Новым годом

Несколько дополнительных рейсов позволят желающим попасть в столицу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Международный день гражданской авиации компания «Аэрофлот» обрадовала жителей Хабаровска введением дополнительных рейсов по маршруту Хабаровск - Москва. Чаще летать в столицу самолеты будут с 21 декабря.

В преддверии Нового года дополнительные рейсы будут вылетать по средам 21 и 28 декабря и по четвергам 22 и 29 декабря - в 9:40 по местному времени. В пятницу, 30 декабря, дополнительный рейс запланирован на 11:30.

Напомним, ранее несколько авиакомпаний, включая «Аэрофлот», запустили в продажу билеты по субсидируемым тарифам. Так, «Якутия», «Уральские авиалинии» и S7 предлагают хабаровчанам определенных категорий улететь по четырем направлениям: в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные Воды и Сочи.

В то же время «Аэрофлот» предлагает улететь из Хабаровска в Магадан, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск и Южно-Сахалинск. А для тех граждан, кто зарегистрирован по месту жительства в ДФО - более дешевые билеты в Москву.

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