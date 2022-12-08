Школьников Хабаровского края и ЛНР объединил телемост ко Дню Героев Отечества

Школьники поговорили о патриотизме, подвигах и любви к Родине. Фото Восточного округа Росгвардии

Дети из Хабаровского края и Луганской Народной Республики встретились в онлайн-режиме накануне Дня Героев Отечества. Школьники поговорили о патриотизме, подвигах и любви к Родине. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного округа Росгвардии.

Телемост объединил учеников подшефных классов Росгвардии с лицеистами «Молодой гвардии» и кадетским корпусом ЛНР. Школьники узнали факты из биографии Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Его вдова рассказала, что он еще в детстве мечтал стать военным. Будущий генерал-полковник с отличием окончил военные заведения и прошел путь от командира взвода до командующего округом.

Детей познакомили с работой отряда спецназначения «Тайфун» Росгвардии. Майор Игорь Задорожный поделился своей историей, как после тяжелого ранения продолжил руководить группой и сумел вывести всех из-под вражеского огня без потерь. За мужество и героизм ему присвоили звание Героя России.

Луганские школьники рассказали о «Молодой гвардии», которая боролась с немецко-фашистскими захватчиками в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Также вспомнили о подвиге лейтенанта Максима Концова. Офицер погиб в зоне СВО, защищая мирных жителей Донбасса, придя на выручку своим боевым товарищам.

- В завершение телемоста ребята обменялись творческими выступлениями, прочитав стихи о Героях России, - добавили в Росгвардии.

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