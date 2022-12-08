Льготную ипотеку под 4 процента могут получить жители Хабаровского края на «Дом дальневосточника»

Максимальный размер кредита - 12 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае предоставляют субсидии на строительство «Дома дальневосточника». В начале декабря был утвержден документ о порядке предоставления помощи тем, кто намерен заняться индивидуальным строительством. Постановление позволит снизить процентную ставку банка до четырех процентов.

Максимальный размер кредита - 12 миллионов рублей. Разница в процентах будет покрываться из бюджета края в виде субсидий ДОМ.РФ.

- Кредит планируется предоставлять гражданам, зарегистрированным по месту жительства и постоянно проживающим на территории Хабаровского края. Полученные средства должны быть направлены на строительство индивидуального жилого дома, - сообщили в министерстве строительства региона.

До конца этого года на сайте «СТРОИМ.ДОМ.РФ» в разделе «Ипотека» появится вкладка «Дом дальневосточника». Здесь застройщик сможет выбрать участок из банка данных. Также появится возможность ознакомиться с проектами, конструктивными решениями и определиться с ипотекой.

Строительство «Домов дальневосточника» будет проходить через организацию «Застройщик 27». Компания будет заниматься реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ) Хабаровского края. Сейчас организация подбирает участки под строительство индивидуальных жилых домов.