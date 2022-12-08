Искалечили свои жизни: двое молодых курьеров раскидывали наркотики по тайникам в Хабаровске

Курьеры доставали крупные партии и фасовали их на разовые дозы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двое жителей Хабаровска попались на доставке наркотиков до тайников. Парням по 19 и 25 лет, а они уже загремели в СИЗО по жесткой статье. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Дальнему Востоку.

Парень из села под Комсомольском и житель Хабаровска устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Через мессенджеры они получали информацию о том, где находятся тайники с синтетикой.

Курьеры доставали крупные партии и фасовали их на разовые дозы. Затем прятали по тайникам в Хабаровске. В одну из таких вылазок парней задержали. При себе у них нашли три свертка с наркотиками общим весом свыше 100 граммов.

- В отношении обоих фигурантов заведены уголовные дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств…». Материалы направлены в суд. Обвиняемые находятся в следственном изоляторе, ожидая судебного заседания, - добавили в ведомстве.

Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 15 лет.

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