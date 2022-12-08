Все на «безопасный» счет: житель Хабаровска отдал мошенникам два миллиона рублей, чтобы у него не украли деньги

Чтобы сохранить деньги, мужчине наказали подать встречную заявку на кредит и перевести деньги на указанный счет Фото: Анастасия Осипова

Хабаровчанин попался на уловку мошенников, которая известна фразой: «На вас пытаются оформить кредит». Мужчина взял в банке заем и перевел деньги неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчине на телефон позвонил неизвестный и сообщил неприятные новости: «Поступила заявка на оформление кредита от вашего имени». Хабаровчанин, конечно, сказал, что никаких займов ему не нужно. Тогда аферист заявил: «Мошенники пытаются нажиться на вас».

Чтобы сохранить деньги, мужчине наказали подать встречную заявку на кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Хабаровчанин инструкцию выполнил, и больше неизвестный на связь не выходил. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

- По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, - добавили в ведомстве.

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