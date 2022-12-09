Некачественное сливочное масло поставляли в больницы и детские дома Хабаровского края Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Фальсифицированное сливочное масло поставлял в социальные учреждения Хабаровского края московский поставщик. ООО «Аура» вводило заказчиков в заблуждения, поставляя некачественный товар.

Опасное масло обнаружили в медучреждении Комсомольска, а также детском доме Хабаровска. Эту же продукцию поставляли в магазины для покупателей. Россельхознадзор отобрал пробы и провел лабораторные исследования.

- Все экспертизы показали одинаковые результаты по жирнокислотному составу стериновой фракции масла. В пробах были обнаружены жиры немолочного происхождения, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю Еврейской автономной и Магаданской областям.

Результаты были переданы в ФАС и региональную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Установлено, что «Аура» нарушила регламенты, заключая контракты с социальными учреждениями края.

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