Бывшего полицейского осудили за предоставление сведений об умерших в Хабаровске

Экс-полицейского осудили за предоставление сведений об умерших в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

История с преступной связью бывшего полицейского и владельца бизнеса с ритуальными услугами подошла к завершению. Экс-сотруднику отдела полиции №4 из Хабаровска вынесли приговор за слив информации об умерших.

Сотрудники ОРЧ СБ УМВД по Хабаровскому краю раскрыли преступление. Они выяснили, что мужчина на протяжении полутора лет получал взятки от директора общества по оказанию ритуальных услуг. Взамен бывший полицейский выдавал ему сведения о погибших. Всего за это время мужчина получил 288 тысяч рублей от предпринимателя.

- Железнодорожный суд Хабаровска признал его виновным в получении взятки в крупном размере, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет условно с четырьмя годами испытательного срока. Также на три года он лишен прав занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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