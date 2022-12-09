Молодежный коллектив «Начало» из Хабаровска получил премию «Звезда театрала» Фото: Администрация Хабаровска

Народный молодежный коллектив «Начало» победил в номинации «Лучший любительский театр» международной премии «Звезда театрала». Труппа выступает в хабаровском центре театрального искусства «Бенефис».

Торжественное вручение премии прошло в Москве. Награду коллективу выдал Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России.

- Хочется сказать, что «любительский» происходит от слова «любить». Именно в таких коллективах идет зарождение любви к главному чуду в нашей жизни - театру. Спасибо огромное за признание зрителям, театру Вахтангова, замечательной премии «Звезда театрала», любимому Хабаровску и краю, «Бенефису» и всем людям, которые нас окружают! - сказала Марина Ефремова, худрук «Начала».

Все постановки театра в Хабаровске бесплатные. В репертуаре коллектива постановки по Гольдони, Ибсену, Чехову, Андрееву и другим известным драматургам.

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