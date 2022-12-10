Остались пепел и трупы: животные заживо сгорели в пожаре в ЕАО

Под завалами были найдены туши живности - 20 кур и 30 кроликов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Огонь уничтожил две постройки на участке в Биробиджане 9 декабря. Пожар начался на крыше бани и перекинулся на соседний сарай. В нем жили домашние животные.

Сообщение о пожаре поступило в 5:56 часов, через несколько минут семеро сотрудников МЧС были на месте. К этому моменту огонь полностью охватил баню и сарай. Постройки полыхали так сильно, что в итоге выгорели дотла.

Под завалами были найдены туши живности - 20 кур и 30 кроликов. Спасти их не удалось, они сгорели заживо. Вероятно, причиной гибели зверей стал обогреватель. Им владельцы поддерживали нужную температуру в хозпостройке.

- В ходе осмотра места происшествия была установлена причину пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических приборов. С собственником проведена профилактическая беседа, составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Ущерб, нанесенный пламенем, устанавливается.

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