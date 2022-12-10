Имя Героя России Александра Аксенова присвоили средней школе в селе Восточное под Хабаровском

В музее школы организовали памятную экспозицию в честь погибшего офицера Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Средняя общеобразовательная школа села Восточное получила имя Александра Аксенова. Офицер соединения армейской авиации погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. За заслуги ему присвоили звание Героя России.

- За подполковником Аксеновым было закреплено шефство за данной школой, он оказывал всестороннюю поддержку учреждению. Также офицер был одним из создателей поискового отряда «Журавли», в котором состоят ученики, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В музее школы организовали памятную экспозицию в честь погибшего офицера. В ней также рассказывается о других военнослужащих объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, который участвуют в СВО.

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