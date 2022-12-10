Митингом-концертом поддержали российскую армию накануне Дня Конституции РФ в Хабаровске

Завершил мероприятие Русский оркестр Хабаровской краевой филармонии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел митинг-концерт в поддержку Вооруженных Сил России 10 декабря. Событие посвятили грядущему Дню Конституции РФ, который отметят через два дня. Участие в мероприятии приняли порядка 370 человек.

Митинг-концерт начался с Гимна, затем перед зрителями выступили известные общественные деятели края. Завершил мероприятие Русский оркестр Хабаровской краевой филармонии.

– Враг, который противостоит нам, искореняет нашу культуру. Но Россия – великая страна. И мы должны стоять на страже нашего государства. Сейчас ребята, которые находятся на фронте, отстаивают наши национальные интересы, нашу национальную независимость. Поэтому наш долг – поддержать их, – сказал Александр Алепко, доктор исторических наук, профессор кафедры культурологии Хабаровского государственного института культуры.

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