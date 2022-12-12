Сотрудники мэрии поздравили хабаровчан с Днем Конституции Российской Федерации Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 12 декабря еженедельное совещание в мэрии Хабаровска началось с исполнения гимна Российской Федерации. Эта церемония теперь станет традицией. С нее будет начинаться каждая рабочая неделя в городской администрации. Символичной датой начала традиции стал День Конституции Российской Федерации, который празднуют в стране 12 декабря.

- Герб, гимн и флаг - главные символы России, закрепленные конституцией. Наши сердца бьются в унисон, когда мы слышим звуки гимна. Чувствуем гордость за свою Родину при виде флага. Испытываем уважение, смотря на герб и осознавая его смысл. Поэтому многие пытаются отнять у нас эти символы. Но мы единым фронтом отстоим право жить на своей Родине, право быть Россией. С праздником, хабаровчане! С Днем Конституции! - поздравили жителей города в мэрии краевой столицы.

Напомним, Конституция Российской Федерации всенародным голосованием была принята 12 декабря 1993 года. С 1994 года указом президента этот день был объявлен государственным праздником, но с 2005 года выходной в эту дату отменили.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.