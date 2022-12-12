Хабаровский сервисный автоцентр обновят в рамках нацпроекта «Производительность труда» Фото: Правительство Хабаровского края

Официальный представитель автоконцерна «КамАЗ» в Хабаровском крае подключился к нацпроекту «Производительность труда», в рамках которого компании могут получить господдержку. От этого предприятия зависят сотни производственных цепочек, поэтому Региональный центр компетенций (РЦК) принял решение помочь ему оптимизировать процессы на участках по сборке, ремонту и обслуживанию спецтехники.

- Учитывая планировку нашего помещения, не всегда можно оптимально организовать процесс. Сейчас вместе с экспертами РЦК будем искать решения. Это и расстановка техники, и размещение оборудования, оснастка, инструмент, - сказал Леонид Утенков, инженер технической дирекции компании «Сониктранс».

Эксперты РЦК вместе с сотрудниками компании проанализируют рабочие процессы, выявят слабые места и разработают методы оптимизации. Ожидаемый результат - рост производительности предприятия не меньше чем на 40%.

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