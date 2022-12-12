Обокрал возлюбленную до нитки: хабаровчанин пропил все ценные вещи гражданской супруги

Мужчина променял вещи гражданской жены на выпивку в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Будучи один дома, мужчина залез в комод, где его гражданская жена хранила ценные вещи. Он нашел золотой браслет за 39 тысяч и еще 40 тысяч налички. Украшение ему удалось продать за пять тысяч рублей случайному прохожему на остановке. После этого все деньги мужчина потратил на посиделки со случайными собутыльниками. Когда деньги кончились, он украл ноутбук и телевизор, которые также принадлежали гражданской супруге. Технику, реальная цена которой - 61 тысяча, купил случайный клиент в интернете за 10 тысяч. Эти деньги также были потрачены на выпивку.

- Обнаружив пропажу, потерпевшая написала заявление в полицию. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело за кражу. Его поместили под стражу до конца расследования, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Так как раньше мужчина не имел проблем с законом, он отделался не слишком суровым приговором - 300 часов обязательных работ.

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