Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России офицеру из Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин вручил медали военнослужащим, которые проявили доблесть и отвагу в ходе СВО. Одним из награжденных стал полковник нацгвардии из Хабаровского края Сергей Белозеров. Прежде чем отправиться в зону проведения военной спецоперации, он являлся замначальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии.

Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России офицеру, после чего военнослужащий выступил с благодарственной речью перед присутствующими на церемонии. Сергей Белозеров отметил, что это заслуга не только его, но и бойцов, командиров спецназа Росгвардии.

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