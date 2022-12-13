Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России офицеру из Хабаровского края
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин вручил медали военнослужащим, которые проявили доблесть и отвагу в ходе СВО. Одним из награжденных стал полковник нацгвардии из Хабаровского края Сергей Белозеров. Прежде чем отправиться в зону проведения военной спецоперации, он являлся замначальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии.
Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России офицеру, после чего военнослужащий выступил с благодарственной речью перед присутствующими на церемонии. Сергей Белозеров отметил, что это заслуга не только его, но и бойцов, командиров спецназа Росгвардии.
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