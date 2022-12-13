Движение для междугородних пассажирских автобусов закрыто в Биробиджане
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Снежный циклон пришел в ЕАО 13 декабря. Дороги замело снегом, на асфальте образовалась наледь. В связи с этим междугороднее сообщение для пассажирских автобусов было решено приостановить до особого распоряжения.
Для пассажирских перевозок закрыты направления:
- Биробиджан - Облучье;
- Биробиджан - Хабаровск;
- Биробиджан - село Головино;
- Биробиджан - село Ленинское;
- Биробиджан - село Амурзет.
Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать осторожность на дорогах и правила личной безопасности во время снегопада. На дорогах важно соблюдать дистанцию, не совершать резкие маневры.
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