Движение для междугородних пассажирских автобусов закрыто в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Снежный циклон пришел в ЕАО 13 декабря. Дороги замело снегом, на асфальте образовалась наледь. В связи с этим междугороднее сообщение для пассажирских автобусов было решено приостановить до особого распоряжения.

Для пассажирских перевозок закрыты направления:

- Биробиджан - Облучье;

- Биробиджан - Хабаровск;

- Биробиджан - село Головино;

- Биробиджан - село Ленинское;

- Биробиджан - село Амурзет.

Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать осторожность на дорогах и правила личной безопасности во время снегопада. На дорогах важно соблюдать дистанцию, не совершать резкие маневры.

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