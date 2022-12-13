Глава минлесхоза Хабаровского края Максим Гулько ответил на вопросы жителей Фото: ЦУР Хабаровского края

Прямой эфир с министром лесного хозяйства Хабаровского края прошел 12 декабря. Максим Гулько ответил на вопросы жителей и подвел итоги уходящего года. Один из вопросов касался обеспечения контроля над сохранностью лесов.

- Лесоохраной занимаются лесники, лесничие, живущие и работающие на всей территории Хабаровского края. Организовано патрулирование по специальным маршрутам, которых насчитывается около двух тысяч. Мы выбираем места, где возможна незаконная рубка деревьев или нарушение пожарной безопасности, - сказал Максим Гулько.

Еще один вопрос от жителей края касался заготовки елок к Новому году. Многих интересовало, можно ли срубить дерево самостоятельно.

- Это предпринимательская деятельность, которой можно заниматься на основании либо договоров аренды, где ты готовишь древесину, заготавливаешь лес и срубаешь с елок верхушки, либо заготовка при расчистке просек, например, под ЛЭПами. Поэтому елку лучше покупать в отведенных для этого местах.

В завершение эфира Максим Гулько попросил жителей региона беречь лес и природу, пожелал наслаждаться новогодними праздниками, счастья и здоровья.

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