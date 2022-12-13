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НовостиОбщество13 декабря 2022 2:16

Глава минлесхоза Хабаровского края Максим Гулько ответил на вопросы жителей

Министр провел прямой эфир, основной темой которого стало сбережение лесных богатств региона
Александра ЯВИЩЕНКО
Глава минлесхоза Хабаровского края Максим Гулько ответил на вопросы жителей Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава минлесхоза Хабаровского края Максим Гулько ответил на вопросы жителей Фото: ЦУР Хабаровского края

Прямой эфир с министром лесного хозяйства Хабаровского края прошел 12 декабря. Максим Гулько ответил на вопросы жителей и подвел итоги уходящего года. Один из вопросов касался обеспечения контроля над сохранностью лесов.

- Лесоохраной занимаются лесники, лесничие, живущие и работающие на всей территории Хабаровского края. Организовано патрулирование по специальным маршрутам, которых насчитывается около двух тысяч. Мы выбираем места, где возможна незаконная рубка деревьев или нарушение пожарной безопасности, - сказал Максим Гулько.

Еще один вопрос от жителей края касался заготовки елок к Новому году. Многих интересовало, можно ли срубить дерево самостоятельно.

- Это предпринимательская деятельность, которой можно заниматься на основании либо договоров аренды, где ты готовишь древесину, заготавливаешь лес и срубаешь с елок верхушки, либо заготовка при расчистке просек, например, под ЛЭПами. Поэтому елку лучше покупать в отведенных для этого местах.

В завершение эфира Максим Гулько попросил жителей региона беречь лес и природу, пожелал наслаждаться новогодними праздниками, счастья и здоровья.

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