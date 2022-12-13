Ларьки и киоски Хабаровска приведут в порядок до мая 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске принялись за приведение в порядок торговых киосков. Внешний вид ларьков, которые установлены на «гостевом маршруте» города (от Комсомольской площади до аэропорта), облагородят. Сделать это планируется до 1 мая 2023 года. В будущем изменения коснутся торговых павильонов во всех районах.

В Хабаровске принято постановление, которое регулирует архитектурную застройку. Задача - привести внешний вид киосков к единому стилю. Документ устанавливает требования по площади объектов, материалам, цветовой гамме.

- Требования будут касаться объектов, которые только устанавливаются. Те, что уже стоят на улицах города, убирать не будут. При перезаключении договоров аренды собственникам будут рекомендовать проводить реконструкцию или замену объектов с учетом типовых решений. Сейчас разработано пять видов объектов в зависимости от площади помещений, - сказал Владислав Радомский, заммэра по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности.

Пока в администрации собирают информацию об устаревших объектах.

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