Для детей мобилизованных закупили почти 4,5 тысячи новогодних подарков в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске местное предприятие общественного питания передало в минпромторг почти 4,5 тысячи новогодних подарков. Сюрпризы предназначены для детей мобилизованных военнослужащих, а в ближайшее время ребятам их отдадут. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Предприниматель обратился к нам с этой инициативой еще в сентябре, и мы сразу же ее поддержали. И вот сегодня, получив подарки, распределяем их по районам, - сказала Инга Червенко, заместитель начальника управления торговли краевого минпромторга.

Как оказалось, эта компания не впервые оказывает гуманитарную помощь, однако Новый год - особый случай. Подарки будут переданы детям до Нового года. Их подарят на утренниках, либо волонтеры разнесут их по домам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, чтобы ребята смогли прочувствовать особую атмосферу праздника.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.