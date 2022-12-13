Для детей мобилизованных закупили почти 4,5 тысячи новогодних подарков в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске местное предприятие общественного питания передало в минпромторг почти 4,5 тысячи новогодних подарков. Сюрпризы предназначены для детей мобилизованных военнослужащих, а в ближайшее время ребятам их отдадут. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- Предприниматель обратился к нам с этой инициативой еще в сентябре, и мы сразу же ее поддержали. И вот сегодня, получив подарки, распределяем их по районам, - сказала Инга Червенко, заместитель начальника управления торговли краевого минпромторга.
Как оказалось, эта компания не впервые оказывает гуманитарную помощь, однако Новый год - особый случай. Подарки будут переданы детям до Нового года. Их подарят на утренниках, либо волонтеры разнесут их по домам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, чтобы ребята смогли прочувствовать особую атмосферу праздника.
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