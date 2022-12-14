Ярмарка «Сделано мамой – сделано в России» пройдет в Хабаровске 23-25 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Сделано мамой - сделано в России» пройдет в Хабаровске с 23 по 25 декабря в торговом центре «ЭкоДом» в 14:00. Задача мероприятия - повысить популярность семейного, женского и молодежного предпринимательства, создать новые бизнес-идеи и соцпроекты.

- Гости ярмарки смогут познакомиться с товарами, которые изготовлены местными мастерицами. Организаторы проведут лотерею с призами от партнеров выставки. Для детей проведут творческие мастер-классы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Во время мероприятия также пройдет акция поддержки жен и матерей военнослужащих и мобилизованных, которые находятся в зоне проведения СВО.

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