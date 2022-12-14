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НовостиОбщество14 декабря 2022 2:16

Количество экспортеров рыбной продукции выросло в Хабаровском крае

Всего 15 предприятий получили право торговать своими товарами на международном рынке
Александра ЯВИЩЕНКО
Количество экспортеров рыбной продукции выросло в Хабаровском крае

Количество экспортеров рыбной продукции выросло в Хабаровском крае

Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники регионального управление Россельхознадзора с начала года провели 32 обследования на 15 предприятиях, которые готовы продавать свою продукцию в другие страны. 15 рыбоперерабатывающих организаций получили право на экспорт в страны Таможенного союза, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Анголу, Бенин, ЮАР, Египет, Камерун, Иран, ОАЭ, Королевство Саудовской Аравии, Японию, Таиланд, Монголию, Вьетнам, Турцию, Индонезию, Сингапур и Китай.

- В реестр экспортеров Россельхознадзором включено 184 хозяйствующих субъекта, а 57 - в реестр предприятий Таможенного союза. В течение года они направили больше 4,4 тысячи тонн продукции в четыре страны, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Аттестацию не прошли девять предприятий, которые работают с нарушением ветеринарных правил.

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