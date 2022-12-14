Дмитрий Разуваев может стать прокурором Магаданской области

Дмитрий Разуваев Фото: прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

14 декабря в 10:00 по московскому времени состоится 535 заседание Совета Федерации. На нем, помимо других вопросов, рассмотрят предложение президента РФ Владимира Путина о назначении нового прокурора Магаданской области.

Эту должность может получить Дмитрий Разуваев. Свою карьеру в органах прокуратуры он начал еще в 2000 году после окончания Воронежского государственного университета. Сейчас Дмитрий Разуваев является зампрокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. Этот пост он занял в сентябре 2018 года.

С 5 мая 2022 года обязанности прокурора Магаданской области исполняет старший советник юстиции Илья Максимов.

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