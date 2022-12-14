Военный суд вынес приговор иностранному террористу из Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гражданин Узбекистана, который проживал в Хабаровске, связался с запрещенной в России террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам». Он купил симку, которой пользовались участники преступной группы, чтобы распространять призывы к терроризму. Также мужчина присягнул на верность руководителю организации, передал информацию об объектах войск Нацгвардии в Хабаровске, перевел террористам четыре тысячи рублей.

- За участие и содействие в деятельности террористической организации осужденного приговорили к девяти годам лишения свободы, - рассказали в пресс-службе Первого Восточного окружного военного суда.

Первые два года мужчина проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

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