Необычный торговый павильон откроется на площади Славы в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Этой зимой на площади Славы откроется необычная торговая точка. В павильоне будут продавать выпечку, швейные товары и изделия религиозного назначения.

- Приход Спасо-Преображенского кафедрального собора стал победителем конкурса на право установить нестационарный объект для торговли в осенне-зимний период 2022-2023 годов, - рассказали в администрации Хабаровска.

Это не единственная торговая точка, которая будет работать этой зимой. На конкурс в этом году мэрия представила 82 места в Центральном, Железнодорожном, Индустриальном и Краснофлотском районах. Предприниматели заинтересовались 65 точками. На 38 из них будут торговать выпечкой. В других павильонах можно будет купить горячий кофе, чай и продовольственные товары.

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