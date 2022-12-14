В селе Гаровка-2 Хабаровского края проверили работу умной котельной Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Гаровка-2 Хабаровского края специалисты министерства ЖКХ проверили, как работает новая котельная. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, она экологичная и с умным оборудованием. Из-за санкций в котельной установили вместо котлов российские термороботы. Тепло получают порядка 1,5 тысячи селян.

- Энергоэффективные решения выгодны бюджету края - благодаря концессии почти 12,6 миллиарда рублей направлены на модернизацию сферы ЖКХ. Мазутные котельные уходят в прошлое не только по причине вредного воздействия на окружающую среду, но и из-за слишком высокой цены данного вида топлива, - рассказала Лариса Мицкая, заместитель начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при минЖКХ.

Основной плюс такой котельной - экономичное потребление топлива, а также минимизация эксплуатационных затрат, так как работа практически полностью автоматизирована. Эти котлы не дымят, не разводят грязь и пыль, из трубы выходят минимальные объемы угарного газа. Сейчас этой котельной управляют всего три человека, в том числе удаленно. Как отметили в минЖКХ, эти котельные могут помочь людям забыть о каких-либо перебоях в подаче тепла. Сейчас в крае работают 435 котельных.

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