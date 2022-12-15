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НовостиОбщество14 декабря 2022 23:54

Администрация Хабаровска по решению суда отремонтирует дорогу в Краснофлотском районе

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения
Александра ЯВИЩЕНКО
Администрация Хабаровска по решению суда отремонтирует дорогу в Краснофлотском районе

Администрация Хабаровска по решению суда отремонтирует дорогу в Краснофлотском районе

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Краснофлотского района обнаружила нарушения при исполнении закона о безопасности дорожного движения. Асфальт на переулке Победы весь в трещинах, на некоторых участках покрытие сильно просело. Его не ремонтировали долгое время. Местные жители не раз жаловались на ужасное состояние дороги.

- По результатам проверки в суд был направлен иск с требованием возложить обязанности по ремонту дороги на администрацию города, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Краснофлотский районный суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования прокуратуры. Сотрудники ведомства взяли на контроль исполнение судебного решения.

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