Администрация Хабаровска по решению суда отремонтирует дорогу в Краснофлотском районе
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Прокуратура Краснофлотского района обнаружила нарушения при исполнении закона о безопасности дорожного движения. Асфальт на переулке Победы весь в трещинах, на некоторых участках покрытие сильно просело. Его не ремонтировали долгое время. Местные жители не раз жаловались на ужасное состояние дороги.
- По результатам проверки в суд был направлен иск с требованием возложить обязанности по ремонту дороги на администрацию города, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Краснофлотский районный суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования прокуратуры. Сотрудники ведомства взяли на контроль исполнение судебного решения.
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