Хабаровчане помогают птицам пережить суровую зиму Фото: Администрация Хабаровска

Жители Хабаровска могут помочь птицам пережить самый сложный сезон - затяжную зиму. В городе проходит акция «Помоги зимующим птицам», участниками которой становятся ученики школ и воспитанники детсадов.

- В Хабаровске в основном среди птиц - голуби и воробьи. Часто прилетают синицы, поползни, дятлы. В прошлом году прилетал фазан, мы его подкармливали. Ближе к весне часто можно встретить свиристелей и длиннохвостых синиц, в дендрарии попадаются дубоносы, - сказала Виктория Позднякова, преподаватель детского эколого-биологического центра Хабаровска.

По словам Виктории, в мороз пернатым помогает согреться несоленое сало. Они также едят пшено, арахис и подсушенный хлеб.

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