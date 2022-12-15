Хабаровчане помогают птицам пережить суровую зиму
Фото: Администрация Хабаровска
Жители Хабаровска могут помочь птицам пережить самый сложный сезон - затяжную зиму. В городе проходит акция «Помоги зимующим птицам», участниками которой становятся ученики школ и воспитанники детсадов.
- В Хабаровске в основном среди птиц - голуби и воробьи. Часто прилетают синицы, поползни, дятлы. В прошлом году прилетал фазан, мы его подкармливали. Ближе к весне часто можно встретить свиристелей и длиннохвостых синиц, в дендрарии попадаются дубоносы, - сказала Виктория Позднякова, преподаватель детского эколого-биологического центра Хабаровска.
По словам Виктории, в мороз пернатым помогает согреться несоленое сало. Они также едят пшено, арахис и подсушенный хлеб.
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