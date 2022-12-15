Керим Сунгуров принял участие в открытии первой очереди ЖК «Нордик» в Хабаровске Фото: @sungurov_kk_27
Фото: Социальные сети
14 декабря зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров принял участие в торжественном открытии первой очереди ЖК «Нордик», который расположен около Топографического техникума.
- Этому радостному событию не помешали ни мороз, ни ледяной ветер. Застройщик «Взлет девелопмент» успешно реализовал непростой проект по строительству 21-этажного дома. Это единственное на Дальнем Востоке здание такой высоты из панелей, - сказал Керим Сунгуров.
Прежде чем приступить к строительству дома, застройщик расселил 15 семей из ветхого жилья. Теперь и 230 дольщиков строительства получили комфортные квартиры. Дом имеет сквозной подъезд - один выход ведет на детскую площадку, второй - на парковку.
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