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НовостиОбщество15 декабря 2022 2:11

Центр управления регионом Хабаровского края подвел итоги 2022 года

За время работы специалисты ЦУР обработали десятки тысяч обращений жителей региона
Александра ЯВИЩЕНКО
Центр управления регионом Хабаровского края подвел итоги 2022 года

Центр управления регионом Хабаровского края подвел итоги 2022 года

Фото: Василий Вахрин

Центр управления регионом (ЦУР) Хабаровского края был создан два года назад. С самого начала работы структура показала высокую эффективность. Только за последний год специалисты обработали 24 тысячи обращений жителей региона. Сотрудники ЦУР перенаправляют запросы профильным ведомствам, что ускоряет обработку обращений.

- Среднее время ответа жителям Хабаровского края в этом году составило чуть больше четырех часов. Больше всего запросов поступило по темам дорог, благоустройства и общественного транспорта, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

Большая часть обращений была от хабаровчан (почти 12 тысяч). На втором месте жители Комсомольска (7,4 тысячи) и Амурского района (623 обращения). 45% сообщений поступило через Telegram, 32% - «ВКонтакте», 20% - через «Одноклассники».

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