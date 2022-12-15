Центр управления регионом Хабаровского края подвел итоги 2022 года Фото: Василий Вахрин

Центр управления регионом (ЦУР) Хабаровского края был создан два года назад. С самого начала работы структура показала высокую эффективность. Только за последний год специалисты обработали 24 тысячи обращений жителей региона. Сотрудники ЦУР перенаправляют запросы профильным ведомствам, что ускоряет обработку обращений.

- Среднее время ответа жителям Хабаровского края в этом году составило чуть больше четырех часов. Больше всего запросов поступило по темам дорог, благоустройства и общественного транспорта, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

Большая часть обращений была от хабаровчан (почти 12 тысяч). На втором месте жители Комсомольска (7,4 тысячи) и Амурского района (623 обращения). 45% сообщений поступило через Telegram, 32% - «ВКонтакте», 20% - через «Одноклассники».

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